Van'da iki mahalle daha karantinaya alındı
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Van'da iki mahalle daha karantinaya alındı

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı iki mahalle, il dışından gelen iki kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Van'da iki mahalle daha karantinaya alındı
28.05.2020 20:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:46

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı iki mahalle, il dışından gelen iki kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.Karantina uygulanan iki mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gedikbaşı ve Ekecek mahallelerinde yapılan çalışmalarda, il dışı temaslı olduğu tespit edilen 2 kişide koronavirüs tespis edildi. Bunun üzerine  jandarma ekipleri tarafından 2 mahalle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Gedikbaşı ve Ekecek Mahallerinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince 27.05.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek mahallelere giriş ve çıkışlar kapatılmıştır." denildi.

Karantina uygulanan iki mahallede sessizlik yaşanıyor. Karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları, sabah saatlerinden itibaren jandarma ekipleri tarafından zırhlı araçlarla kapatıldı. Jandarma, mahalleye gelen araçları geri gönderiyor. 

 


Kaynak: DHA

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