Van'da iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı - Haberler
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Van'da iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda eşi ile bir erkeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda eşi ile bir erkeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ocak'ta eşi Z.Ş. ile V.C'yi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan M.V.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Van'da 29 Ocak'ta Vali Mithat Bey Mahallesi Defterdarlık Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 65 ER 173 plakalı otomobilde başından vurulan V.C. hayatını kaybetmiş, araçtan 30 metre uzaklıkta vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Z.Ş. ise ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Münir Karaloğlu, İpekyolu, Asayiş, Ocak, Güncel, Haber

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