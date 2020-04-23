Van'da iki kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Van'ın Erciş ilçesinde takside yapılan aramada iki kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde takside yapılan aramada iki kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, Haydarbey Mahallesi'nde bir takside uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği "Resif"in de kullanıldığı operasyonda ekiplerce araçta yapılan aramada iki kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Kaynak: AA