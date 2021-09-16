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Van'da iki fuar bir arada kapılarını açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Van'da iki fuar bir arada kapılarını açtı

Ajans Asya Fuarcılık tarafından Solarvan Yenilenebilir Enerji Fuarı ile İnşaat Yapı ve Belediye Ekipmanları Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ajans Asya Fuarcılık tarafından Solarvan Yenilenebilir Enerji Fuarı ile İnşaat Yapı ve Belediye Ekipmanları Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 19 Eylül tarihine kadar sürecek fuara, ikisi yurtdışından olmak üzere 80 firma katıldı. Fuara Van Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ile İran'dan gelen heyet katıldı.

Fuarın açılışında konuşma yapan Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, düzenlenen fuarın bölge için büyük önem taşıdığını ve iki sektörü bir araya getirdiğini belirtti. Canpolat, "İlimizde yapılan bu güzel organizasyon, inşallah ilimiz ve çevresinde bölgesel kalkınmayı artıracak doğu ve batı arasındaki kaynaşmayı sağlayacaktır. Diğer taraftan girişimcileri bölgemize çekecektir. İlimizin ve bölgemizin enerji potansiyelini öne çıkaran bu güzide fuarımız, yatırım olanaklarıyla devlet destek ve teşviklerinin sağlanmasına 2023 hedefleri doğrultusunda artan enerji açığımızın azaltılmasına, komşumuz İran İslam Cumhuriyeti ile aramızdaki ilişkilerimizin gelişmesine vesile olacaktır" dedi.

Van'ın Türkiye'nin en iyi güneşlenme süresine sahip illerden olduğunu dile getiren AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise "Güneş Enerji Santralleri konusunda ilimizde yatırımlar var. Ancak bu yatırımlar daha da arttırılabilir. Özellikle İranlı işadamlarımız, bizim işadamlarımızla birlikte ortak projeler gerçekleştirebilirler. Ben bu vesileyle fuarı düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da fuarın hayırlı olması temennisinde bulunarak, Kapıköy Gümrük Kapısının da geçişlere açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Toplamda 80 firmanın fuara katılım sağladığını açıklayan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise, "150'ye yakın marka ve yurtdışından iki firmamız var. Katılanların yüzde 50'si ulusal firmalardır. Bu da dışarından Van'a büyük bir talebin olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva'nın da bir konuşma yaptığı fuarın açılış töreni, kurdele kesimi ve alandaki stantların gezilmesiyle son buldu. - VAN

Van'da iki fuar bir arada kapılarını açtı

Van'da iki fuar bir arada kapılarını açtı

Van'da iki fuar bir arada kapılarını açtı

Van'da iki fuar bir arada kapılarını açtı

Van'da iki fuar bir arada kapılarını açtı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Van'da iki fuar bir arada kapılarını açtı - Haberler Ekonomi
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