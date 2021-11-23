Van'da iki buçuk ay önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde, A.S'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül'de Sıhke Caddesi'nde bir iş yerinin önünde A.S. silahla öldürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin giriş, çıkış ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, 13 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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