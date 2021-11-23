Van'da iki buçuk ay önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı - Haberler
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Van'da iki buçuk ay önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da iki buçuk ay önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, A.S'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde, A.S'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül'de Sıhke Caddesi'nde bir iş yerinin önünde A.S. silahla öldürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin giriş, çıkış ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, 13 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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