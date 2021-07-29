Van'da iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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Van'da iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Van'da iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erciş ilçesinin Kışla Mahallesi'nde 65 AAB 976 plakalı hafif ticari araç ile 34 TG 4369 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu yaralanan sürücüler ve araçtakiler, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Trafiğe kapanan yolda araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, araçların kaldırılmasıyla yolu tekrar trafiğe açtı.

Van'da iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Van'da iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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