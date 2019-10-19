Van'da iki aile arasındaki taşlı sopalı kavga
Van'ın Erciş ilçesinde, muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında daha önce husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin yakalanan 6 zanlı tutuklandı.
Van'ın Erciş ilçesinde, muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında daha önce husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin yakalanan 6 zanlı tutuklandı.
Muhtarlık seçimlerinde aralarında yaşanan kavga nedeniyle haklarında dava açılan iki ailenin mensuplarının, 16 Ekim'de, adliye binası çıkışında, 16 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgasına karıştığı tespit edilen S.A, M.N.A, M.A, C.A, A.A. ve M.S.D, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardında adliyeye çıkarılan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.