İki ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, ilçenin Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir ikametin bahçesinde bulunan iki ahırda 42 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ahır sahipleri ve organizatörler hakkında işlem yapıldı.

İki ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
İki ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
İki ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
İki ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
İki ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
İki ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
İki ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
İki ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
İki ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Eşi ve 3 yaşındaki çocuğuyla yaptığı 40 günlük umut yolculuğunu DHA'ya anlattı
Eşi ve 3 yaşındaki çocuğuyla yaptığı 40 günlük umut yolculuğunu DHA'ya anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vladimir Putin İbrahim Aydemir Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Burak Deniz Metin Çekmez Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Fatih Terim Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İki ahırda 42 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 15:19:05. #1.15#

title