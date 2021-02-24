Van'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 150 tablet bilgisayar dağıtılacak

Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD), Van'da ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye tablet bilgisayar desteğinde bulunacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında ANGİAD ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasından imzalanan protokol kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitimi takip edecek ekipmana sahip olmayan 150 öğrencilere tablet dağıtılacak.

Valilik binasında düzenlenen programda ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Yıldız ile Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke arasında protokol imzaladı.

Bilmez, desteklerinden dolayı ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız'a teşekkür ederek, bu desteklerinin sürmesini istedi.

Yıldız ise Van'a ayrı bir önem verdiklerini belirterek, yardımlarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan