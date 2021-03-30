Van'da ihtiyaç sahibi ailelere 400 koli gıda yardımında bulunuldu
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Van'da ihtiyaç sahibi ailelere 400 koli gıda yardımında bulunuldu

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'da ihtiyaç sahibi ailelere 400 koli gıda yardımında bulunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında Van'da ihtiyaç sahibi ailelere 400 koli gıda yardımında bulunuldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında Van'da ihtiyaç sahibi ailelere 400 koli gıda yardımında bulunuldu.

Çaldıran Ziraat Odası Başkanı Nesim Ertopçu ve kardeşi Nurullah Ertopçu, kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi aileler için hazırladıkları 400 gıda kolisini Van Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na teslim etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, hayırsever kardeşlere gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Programa, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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