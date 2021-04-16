Van'da iftar sonrasında da korona virüs aşısı yapılıyor

Van'da iftar sonrasında da korona virüs aşısı yapılıyor Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik: "Randevu alanların yüzde 25'i aşıya gelmiyor" Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ramazan ayında iftar sonrasında da korona virüse karşı aşılama işlemleri sürüyor.

Van'da iftar sonrasında da korona virüs aşısı yapılıyor

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik:

"Randevu alanların yüzde 25'i aşıya gelmiyor"

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ramazan ayında iftar sonrasında da korona virüse karşı aşılama işlemleri sürüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, bir yıla aşkın süredir korona virüs ile mücadele içerisinde olduklarını ifade ederek, "14 Ocak'tan itibaren 25 oda, 32 personel ve 3 doktorla aşı çalışmalarına başlandı. Çok modern ve geniş bir aşı alanımızla önce sağlık çalışanlarımızı şimdi ise adli ve güvenlik personelleri ile kronik hastalığı olan vatandaşları aşılamaya başladık. Aşı çalışmaları kapsamında 14 Ocak'tan 16 Nisan'a kadar 14 bin Sinovac aşısı yapıldı. 2 Nisan'dan 16 Nisan'a kadar da 5 bin 500 Biontech aşısı yapıldı" dedi.

Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kişinin korona virüs aşısı olduğunu vurgulayan Çelik, "Aşıları soğuk zincir kurallarına uyarak tüketmekteyiz. Aşılarımızda bir yan etki gözlemlemedik. Vatandaşlarımız aşının özellikle yan etkisinden korkuyor. 5 bin çalışan personelimizle şimdiye kadar 20 bin insanımıza aşı yapıldı. Sadece 3-4 çalışan arkadaşımızda hafif yan etkiler oldu. Ciddi bir yan etki şimdiye kadar gözlemlemedik. Bundan dolayı vatandaşlarımızın aşıdan çekinmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı ile birlikte gece 24.00'a kadar korona virüs aşısı yapıldığına dikkat çeken Çelik, "Van Eğitim ve Araştırma Hastanemizde gece 24.00'e kadar, ilçe hastanelerimizde ise gece saat 22.00'a kadar aşı yapılmaktadır" diye konuştu.

Aşı olmak isteyen vatandaşların 182'yi aramaları ya da MHRS web veya MHRS mobilden randevu alabileceklerini belirten Çelik, randevu almakta zorlanan vatandaşların hastaneye gelerek sağlık personelinden yardım alabileceklerini söyledi.

"Randevu alanların yüzde 25'i aşıya gelmiyor"

Şimdiye kadar 20 bin vatandaşın aşı olduğunu sözlerine ekleyen Çelik, "Vatandaşlarımızın yüzde 25'i randevu almasına rağmen aşı yapmaya gelmiyor. Bu üzücü bir oran. Günlük bin randevu açabiliyoruz. Bin vatandaşımızın gelmesi gerekirken ancak yüzde 75'i geliyor. Aşıya ilgi şuanda istediğimiz düzeyde değil. Vatandaşlarımızın randevu aldıktan sonra mutlaka aşıya gelmelerini istiyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise iftar sonrasında aşının yapılmasını yerinde karar olarak gördüklerini ifade ederek yetkililere teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ