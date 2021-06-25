Van'da husumetli 4 aile barıştırıldı

Van'ın Erciş ilçesinde aralarında husumet bulunan dört aile barıştırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde aralarında husumet bulunan dört aile barıştırıldı.

Söğütlü Mahallesi'nde ikamet eden Tulmaç ve Yaki aileleri arasında 2 yıl önce arazi nedeniyle çıkan kavganın ardından başlayan husumetin sona erdirilmesi için "barış töreni" düzenlendi.

Köy camisinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından aile mensupları bir araya getirilerek barıştırıldı.

Kırkdeğirmen Mahallesi'nde de geçen yıl muhtarlık seçimleri nedeniyle yaşanan kavgada bir kişinin ölümünün ardından aralarında husumet oluşan Sin ve Korkmaz aileleri için kentteki bir düğün salonunda tören düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, burada yaptığı konuşmada, ailelerin aralarındaki husumeti sona erdirmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Aralarında tatsızlık oluşan ailelerin yeni bir sayfa açacaklarını belirten Bilmez, "Zaten akrabayız, yeni bir sayfa açarak dostluğumuzu, kardeşliğimizi, komşuluğumuzu pekiştireceğiz. Barışın gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tek tek kutluyorum. Allah barışımızı daim kılsın." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da yıkmanın kolay, yapmanın ise çok zor olduğunu vurgulayarak, "Akraba aileler arasında talihsiz bir olay yaşandı. Bugün bu talihsiz olayı bertaraf ettik. Ailelerimizin barışması çok önemli." ifadesini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise üzüldükleri şeyi unutmak ve sevinmek için bir araya geldiklerini dile getirerek, "Barış sevgi demek, sevginin olduğu yerde başarı, kazanç vardır. Bugün de barış ve sevgi için bir aradayız." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da barışın toplumların olmazsa olmazları arasında yer aldığına dikkati çekerek barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından aileler kucaklaşarak aralarındaki husumete son verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca