Van'da Hudut Güvenliği Toplantısı

Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki hudut güvenliği, hudutta yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı görüşmeler, 3-4 Temmuz'da Van'da gerçekleştirildi.



Kapıköy-Razi Kara Hudut Kapısında iki ülkeye ait tesislerin ara hattını oluşturan bölgedeki ahdi hudut hattının tespiti ve bölge yakınındaki Heratil Deresi yatağının olması gereken asıl yatağına çevrilmesi hususlarının ana gündem maddelerini oluşturduğu görüşmeler, Elite World Otel'deki akşam yemeğiyle sona erdi. Katıldığı yemek öncesi İran ve Türk heyetlerinde yer alan misafirlere hitap eden Vali Murat Zorluoğlu, her iki heyet üyelerini selamlayarak 'hoş geldiniz' dileklerini sundu. Hudut görüşmelerini yakından takip ettiğini belirten Vali Zorluoğlu, görüşmelerin her iki ülke için de olumlu neticelere ve hayırlara vesile olmasını temenni etti. Türkiye ile İran arasında asırlar önce çizilen sınırın ihtilaf konusu olmadığına dikkat çeken Vali Zorluoğlu, bu sınırın iki ülkenin birlikteliğini, dayanışmasını ve ticaret hacmini güçlendirdiğine vurgu yaptı. Çok fazla ortak değeri olan iki ülkenin, her alanda daha fazla işbirliği ve dayanışma içinde olması gerektiğine inandığını kaydeden Vali Zorluoğlu, "İki ülkenin tarihten gelen kültür ve medeniyet paydaşlığı bir yana, 2016 yılı verilerine göre 39 milyon dolarlık ihracat ve 58 milyon dolara yaklaşan ithalat hacmi ile 2 milyona yaklaşan turist sayısı işaret etmektedir ki; karşılıklı olarak hayata geçirilecek başarılı projeler ile özellikle ticari faaliyetlere ve ekonomiye katkısı olacak her türlü faaliyet zaruridir" dedi.



Türkiye ve İran'ın birbirleri için Avrupa'ya ve Asya'ya açılan kapılar olduğuna işaret eden Vali Zorluoğlu, "İlimizde konuşlu Kapıköy Sınır Kapısı örneğinde olduğu gibi modernize edilmiş ve hizmet hacmi büyütülmüş sınır kapılarımız, iki ülkenin tüm ilişkilerine olumlu yansıyacaktır. Bizler de tarihi İpek Yolu'ndan alınacak ilhamla, ticaret ve turizm faaliyetlerini uzun vadede daha verimli hale getirebilmenin yollarını aramalıyız. Bu akşam yemeğinde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum onur ve mutluluğu bir kere daha ifade ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.



Akşam yemeğine Vali Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra İran Dış ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri, hudut komiserliğinde görevli askeri personel, Türk Dış ve İçişleri bakanlık yetkilileri, Vali Yardımcısı Önder Can, Saray Kaymakamı İbrahim Bayır, 6. Hudut Alay Komutanı Albay Şahin Yenilmez ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi ile diğer yetkililer katıldı. - VAN