Van'da hububat hasadı başladı
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Van'da hububat hasadı başladı

Van'da hububat hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

VAN (İHA) – Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, başlayan hasat dönemi nedeniyle tarlalarda denetim yaptı.

VAN (İHA) – Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, başlayan hasat dönemi nedeniyle tarlalarda denetim yaptı.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleriyle birlikte Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, Tuşba ilçesinde yapılan hasada katılarak çiftçilerle görüştü. Prof. Dr. Murat Tunçtürk, 2021 üretim sezonunda azalan yağışların etkisiyle Van'daki bazı alanlarda 2020 yılına nazaran verimde düşüş olduğunu belirtti. Çiftçilerle hububat üretimi konularında teknik bilgiler de paylaşan Prof. Dr. Murat Tunçtürk, fakültede yapılan araştırmalarla ilgili de çiftçilere bilgiler verdi. Dekan Tunçtürk, "Hasat sırasında gerekli kurallara uyulması gerekir. Yüksek oranlardaki dane kayıpları, çiftçinin alın terinin tarlada kalması anlamına gelir. Dane kaybının önüne geçmek suretiyle ürünün milli ekonomiye kazandırılması gerekir. Biçerdöverlerin uygun ayarlarda çalışması gerekir. Bu ayarların operatör tarafından mutlaka sık sık kontrol edilmesi gerekir" dedi. - VAN

Van'da hububat hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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