Van'da "Huawei Ar-Ge Buluşması" programı düzenlendi

VAN (AA) - Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu (BTK) ile Doğu Anadolu Ajansı ( DAKA) iş birliğinde "Huawei Ar-Ge Buluşması" programı gerçekleştirildi.

YYÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programa katılan Huawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı ve Ar-Ge Merkezi Direktörü Hussein Hai Bo, Türkiye'nin bilişim altyapısının ve ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye Ar-Ge merkezlerini 2009 yılında İstanbul'da kurduklarını anımsatan Bo, "Sadece 2021 yılında 100'ün üzerinde yeni mezun mühendisi bünyemize kattığımız merkezimizde, 900'den fazla Türk mühendis, hem yurt içi hem de yurt dışı pazar için geliştirdikleri çözümlerle bizi gururlandırıyor. Bugüne dek 5000'den fazla yeteneği yerel bilişim sektörüne kazandırdık." dedi.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da "Huawei Ar-Ge Buluşması" programıyla endüstri ve akademiler arasında köprü kurarak mühendislik öğrencilerine mezun olmadan teorik bilginin yanı sıra endüstriyel bilgileri de kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Hayata geçirdikleri BTK Akademi ile ülkenin her köşesinden isteyen her vatandaşa, zaman ve mekan gözetmeden ücretsiz eğitim verdiklerini belirten Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Verilen eğitimlerin kamu işleyiş mantığının ötesinde Türkiye'nin en iyi eğitmenleri tarafından verilmesi ve talep eden bir öğrenci için kazanımların en üst düzeyde olmasını amaçladık ve bunu başardık. Şu an 750 bin civarında olan öğrenci sayımızı yakın sürede artan eğitimlerimizle birlikte 1 milyona ulaştırmak için çalışıyoruz. Buradaki asıl amacımız nicelikten ziyade niteliktir. İstiyoruz ki eğitimlerimizden faydalanan her vatandaşımız kendine yeni değer katsın ve eğitim aldığı alanda istihdam edilsin. Eğitimlerimizi tamamladıktan sonra istihdamı sağlanan öğrencilerimizin haberlerini aldığımızda çok mutlu oluyoruz. Biz programlama dillerinden veri tabanı optimizasyonuna, siber güvenlikten ağ yönetimi eğitimlerine kadar birbirinden çok farklı ve alanında en iyi eğitmenlerle eğitim veriyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların tamamında bize daima güç veren, hayal olarak görülen hedeflerimizde bize yol gösterici olan ve başarıya ulaşmamız için bizi daima destekleyen Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı sunuyorum."

"Ar-Ge çalışmalarına hız verdik"

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise teknolojik ilerlemelere etkin biçimde müdahil olmayı amaçladıklarını aktardı.

Üretime katkı sağlayan araştırma projelerini ve araştırma merkezlerini çoğaltmak, eğitim-öğretimin niteliğini artırmak ve topluma fayda sağlamak için atılan her adımı desteklediklerini dile getiren Şevli, şunları söyledi:

"Her daim, teknolojik gelişmelere ayak uydurma ve bu gelişmelerle küresel bir etki yaratma gayesinde olan üniversitemiz, çağdaş-ticari eğilimlere kanalize edilen bilginin, üniversiteden şehre, şehirden ülkeye, ülkeden dünyaya dalga dalga yayılacağının farkındadır. Bu sebeple, üniversitemiz stratejik amaçlarından ilkini 'Girişimcilik ve Ar-Ge' potansiyelini geliştirmek olarak belirlemiştir. Stratejik amaçlarını gerçekleştirmek adına girişimcilik ve Ar-Ge çalışmalarına hız verdik. YYÜ bünyesinde kurulan Van Teknokent'i daha aktif hale getirerek burada yapılan faaliyet sayısını ve çeşitliliğini artırdık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 yılı Performans Endeksine göre 2018 yılında 54 Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde 42. sırada yer alan ancak son iki yılda 63 Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisindeki genel sıralamada 31. sıraya yükselen Van Teknokent, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en iyi 'Teknoloji Geliştirme Bölgesi' unvanına sahip olmuştur."

Şevli, gelişmekte olan 22 Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde 7. sırada yer alma başarısını gösteren Van Teknokent'in kısa ve orta vadedeki hedefinin, bölgelerin genel sıralamasında ilk 20'ye girmek olarak belirlediğini ifade etti.

"Yazılım kulüpleri oluşturduk"

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da 2021'de Bitlis, Hakkari, Muş ve Van'ı kapsayan TRB2 Bölgesi'nde lise ve üniversite düzeyinde eğitim gören gençleri, geleceğin mesleği yazılımla ilgili bilgilendirdiklerini dile getirdi.

Bir yılda önemli mesafe kat ettiklerini dile getiren Güray "Bu süre içerisinde bölge üniversiteleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde toplam 8 yazılım koordinatörü belirledik. Okullarda yazılım kulüpleri oluşturduk. Programa ait bir web sayfası üzerinden öğrenci kayıtlarını alarak, gençlerimiz için BTK tarafından bölgemize özel hazırlanan çevrim içi eğitimleri vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

Program, konuşmaların ardından sunumlarla devam etti.