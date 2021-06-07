Horoz dövüştürülen iş yerindeki 24 kişiye 32 bin 64 lira ceza verildi
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Horoz dövüştürülen iş yerindeki 24 kişiye 32 bin 64 lira ceza verildi

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan iş yerindeki 24 kişiye 32 bin 64 lira para cezası uygulandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan iş yerindeki 24 kişiye 32 bin 64 lira para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde vatandaşların huzurunun sağlanması, hayvanlara eziyetin önlenmesi amacıyla umuma açık, istirahat ve eğlence yerlerine yönelik kontroller gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, kumar oynamaya yer ve imkan sağlayanların yakalanması amacıyla çalışma yürüten ekipler, ilçede bodrum katı horoz dövüşü için tasarlanan iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 horozun dövüştürüldüğünü, 15 horozun da dövüştürülmek üzere kafeslerde tutulduğunu belirleyen ekipler, işletme sahibi Ş.D'nin ise oluşturulan ring içinde hakemlik yaptığını tespit etti.

Horoz dövüşü üzerinden kumar oynadığı tespit edilen 24 kişiye 32 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.

Dövüş amaçlı bulundurulan 2'si yaralı 17 horoz, tedavilerinin yaptırılması ve koruma altına alınmaları amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Horoz dövüştürülen iş yerindeki 24 kişiye 32 bin 64 lira ceza verildi
Horoz dövüştürülen iş yerindeki 24 kişiye 32 bin 64 lira ceza verildi
Horoz dövüştürülen iş yerindeki 24 kişiye 32 bin 64 lira ceza verildi
Horoz dövüştürülen iş yerindeki 24 kişiye 32 bin 64 lira ceza verildi
Horoz dövüştürülen iş yerindeki 24 kişiye 32 bin 64 lira ceza verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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