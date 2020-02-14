Van'da Hitit-Urartu dönemine ait 3 kilogram külçe altın ele geçirildi
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Van'da Hitit-Urartu dönemine ait 3 kilogram külçe altın ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde yolcu otobüsünde seyahat eden kişinin çantasında Hitit-Urartu dönemine ait 3 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

14.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:44
Van'da Hitit-Urartu dönemine ait 3 kilogram külçe altın ele geçirildi

'ın ilçesinde yolcu otobüsünde seyahat eden kişinin çantasında Hitit-Urartu dönemine ait 3 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

İlçenin Aşağıışıklı Mahallesi'nde tarihi eserlerin batı illerine kaçırılacağı bilgisi üzerine ekipler, bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüste seyahat eden kişinin çantasında Hitit-Urartu dönemine ait 3 kilogram ağırlığında 2 külçe altın bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemi sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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