Van'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
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Van'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Van'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve faili belli olmayan 4 olayla ilgili şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

İncelemelerde olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen O.E, S.K. ve A.A'yı gözaltına alan ekipler, "suç eşyasını satın aldıkları" iddiasıyla M.G. ve İ.K. hakkında da işlem yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.E. ile S.K. tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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