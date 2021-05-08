Van'da hırsızlık suçundan 6 kişi tutuklandı
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Van'da hırsızlık suçundan 6 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | 3. Sayfa

Van'da hırsızlık suçundan 6 kişi tutuklandı Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde kurum ve iş yeri gibi çeşitli hırsızlık suçlarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Van'da hırsızlık suçundan 6 kişi tutuklandı

VAN - Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde kurum ve iş yeri gibi çeşitli hırsızlık suçlarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "25 Nisan - 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında meydana gelen farklı "Kurumdan ve İş yerinden Hırsızlık" olayıyla ilgili olarak Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Güvenlik güçlerince daha önce yapılan çalışmalarda 130 bin TL değerinde elektrik malzemesi ile 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu kapsamında gümrükte yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca el konulan gümrük kaçağı ilaçların yedi emin olarak ve analiz edilmesi için teslim edilen İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilaçların saklandığı depoda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili 125 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izlenmiş, yapılan sokak çalışmaları neticesinde hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen M.T., E.E., H.İ.S. isimli şahıslar yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine 2 Mayıs 2021 günü ilimiz İpekyolu ilçesinde meydana gelen işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayında çalınan 2 adet matkap, 1 adet spiral makinası, 60 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve 5 metre uzunluğunda kaynak kablosu bulunarak sahibine teslim edilmiş, Ö.S. ve H.A. isimli şüpheli şahıslar çaldıkları malzemeler ile yakalanmıştır. Ayrıca 4 Mayıs 2021 günü Tuşba ilçesinde meydana gelen işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; çalıntı 2 adet motosiklet ve muhtelif motosiklet malzemesi ekiplerimizce bulunmuş ve müşteki şahsa teslim edilmiş, olayın şüphelisi Ö.O. isimli şahıs yakalanmıştır. Hırsızlık olaylarında yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlar tutuklanarak cezaevine gönderilmiş olup, Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Van'da hırsızlık suçundan 6 kişi tutuklandı
Van'da hırsızlık suçundan 6 kişi tutuklandı
Van'da hırsızlık suçundan 6 kişi tutuklandı
Van'da hırsızlık suçundan 6 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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