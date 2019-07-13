Van'da Hint keneviri operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda, 120 kök hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Uncular ve Abdalmezrası mahallelerindeki 6 evde arama yaptı.

Aramada, evlerin bahçelerine ekili 120 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız av tüfeği ve fişek bulundu.

Olayla ilgili A.A, S.A. ve O.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA