Van'da "Hemşireler Günü" etkinliği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde "12 Mayıs Hemşireler Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde "12 Mayıs Hemşireler Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Başhekimlik binası önünde düzenlenen programda hemşirelere çiçek verildi.

Hastane Başhekim Ümit Haluk İliklerden, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) salgınına karşı en ön cephede yer alan hemşirelerin, hastaları iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Hemşirelerin Kovid-19 salgını nedeniyle her zamankinden daha fazla mesai harcadığını belirten İliklerden, "Özellikle pandemi sürecinde tüm dünyada sağlık çalışanlarına olan ihtiyaç kendisini daha çok göstermiştir. Sağlık çalışanları büyük cesaretle risk alarak çalışmalarını özverili bir şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Bu anlamda tüm hemşirelerin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA