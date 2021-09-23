VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI NASIL KANDIRDIKLARININ HESABINI VERSİNLER - Haberler
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VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI NASIL KANDIRDIKLARININ HESABINI VERSİNLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 21'inci haftada da sürdürdü.

VAN (DHA) - VAN'da, çocukları terör örgütü Pkk tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 21'inci haftada da sürdürdü. 2 hafta arayla yapılan eylemde bir araya gelen ailelerin sesleri, HDP'liler tarafından yüksek ses müzik açılarak bastırılmaya çalışıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler de, "Hepimiz askeriz HDP'ye yeteriz" sloganlarıyla tepki gösterdi. Eyleme oğlu Yetiş için katılan Saliha Mert, "Bu çocukların hesabını verecekler. Benim evladımı nasıl kandırdıklarının hesabını versinler. Oğlumu benden çalamazlar" dedi.

Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 21'inci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP Van binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak eylemi engellemeye çalıştı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, 'Hepimiz askeriz HDP'ye yeteriz' sloganları atarak tepki gösterdi.

DAĞDAKİ KIZINA SESLENEN BABANIN FERYADI

2015'te Lise 2'nci sınıfta okurken henüz 13 yaşındayken kaçırılan kızı Ebru Abalı için eyleme katılan Musa Abalı, kızının kaçırılmasından HDP'lileri sorumlu tuttu. Abalı," 2015'te çözüm sürecinde çocuğumu okulda kandırıp götürdüler. 7 yıldır çocuğumun ne yüzünü görmüşüm, ne de haber almışım. Bunun sorumlusu HDP'dir. Niye kendi çocuklarını götürmüyorlar. Onların çocukları Avrupa'da, bizimkiler dağda. Kızım ben sana sesleniyorum. 'Gel devlete teslim ol. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Kızım sen gelene kadar bu eyleme devam edeceğim. Bak zor durumdayız. Beni duyuyorsan gel teslim ol. Ailece perişan olduk. Fırsatı bulduğun anda gel devlete teslim ol. Kısa bir zamanda bana ulaşabilirsin. Kızım çok başarılıydı" dedi.

BEN ANNEYİM, OĞLUMU BENDEN ÇALAMAZLAR

Oğlu Yetiş Mert için eyleme katılan ve konuşurken gözyaşı döken Saliha Mert ise, "HDP yok olsun, bitsin inşallah. Biz anneler bu isyanımızı TBMM'ye kadar götüreceğiz. Bu çocukların hesabını verecekler. Benim evladımı nasıl kandırdıklarının hesabını versinler. Oğlum tek başınaydı, hiçbir şey bilmiyordu. Bensizdi. Ben olsaydım HDP oğlumu kandırır mıydı? Ben anneyim anne. Oğlumu benden çalamaz. Benim gül gibi oğlumun yüzünü soldurmuşlar. Ben HDP'den intikamını almadan ölmeyeceğim. Bunu da HDP bilsin. Ben 3 çocuğumu arkamda bıraktım, oğlumun peşindeyim. Ama HDP sessiz, saklıyor. Anneler kazanacak, HDP yerin dibine girecek" dedi.

VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI NASIL KANDIRDIKLARININ HESABINI VERSİNLER

VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI NASIL KANDIRDIKLARININ HESABINI VERSİNLER

VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI NASIL KANDIRDIKLARININ HESABINI VERSİNLER

VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI NASIL KANDIRDIKLARININ HESABINI VERSİNLER

VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI NASIL KANDIRDIKLARININ HESABINI VERSİNLER

VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI NASIL KANDIRDIKLARININ HESABINI VERSİNLER

VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI NASIL KANDIRDIKLARININ HESABINI VERSİNLER

VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI NASIL KANDIRDIKLARININ HESABINI VERSİNLER

VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI NASIL KANDIRDIKLARININ HESABINI VERSİNLER

VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI NASIL KANDIRDIKLARININ HESABINI VERSİNLER

VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI NASIL KANDIRDIKLARININ HESABINI VERSİNLER

VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI NASIL KANDIRDIKLARININ HESABINI VERSİNLER
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: VAN'DA HDP ÖNÜNDEKİ ANNE: EVLADIMI NASIL KANDIRDIKLARININ HESABINI VERSİNLER - Haberler
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