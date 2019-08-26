Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

26.08.2019 09:45

Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran belediyelerinin HDP'li 8 meclis üyesi görevden alındı.



İçişleri Bakanlığı Tuşba Belediye Meclis Üyesi Ercan Yılboğa, Edremit Belediye Meclis üyeleri Savaş Engu, Sevinç Şeker ve Atiye Şen ile Çaldıran Belediye Meclis üyeleri Necmettin Şahin, Pınar Demir, Hülya Darak ve Mehmet Sıddık Moraner'i haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle görevden alınmalarına karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle