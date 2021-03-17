Van'da, hayvanseverlerden sokak köpekleri için kulübe
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Van'da, hayvanseverlerden sokak köpekleri için kulübe

17.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:09
Van'da, hayvanseverlerden sokak köpekleri için kulübe

VAN'ın Erciş Belediyesi, HAÇİKO ve Van Hayvan Sesi Topluluğu'nun iş birliğiyle sokak köpekleri için kulübeler yapıldı.

VAN'ın Erciş Belediyesi, HAÇİKO ve Van Hayvan Sesi Topluluğu'nun iş birliğiyle sokak köpekleri için kulübeler yapıldı. Soğuk hava ve yağmurdan korunan köpeklerin aşıları yapılırken, bakıma ihtiyacı olanlar ise Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. 

Sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüren Erciş Belediyesi, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ve Van Hayvan Sesi Topluluğu üyeleri bir araya gelerek, özellikle yağışlı ve soğuk havalarda barınma sorunu olan köpekler için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu HAÇİKO ve Van Hayvan Sesi Topluluğu'na üye 60 hayvansever, belediyeden aldıkları destekle ilçe çıkışında köpeklerin yoğun olarak bulunduğu bölgeye 20 kulübe yaptı. Kulübeler ile soğuk hava ve yağmurdan korunan sokak köpeklerine ayrıca veteriner tarafından da iç ve dış parazit aşısı yapıldı. Bakıma ve tedaviye ihtiyacı olan hayvanlar ise Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

HAÇİKO gönüllüsü Mihriban Balta ve Van Hayvan Sesi Topluluğu gönüllüsü Başak Avcı, desteklerinden dolayı Erciş Belediyesi'ne teşekkür ettiklerini ve sokakta yaşayan hayvanlar için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. 

Van'da, hayvanseverlerden sokak köpekleri için kulübe
Van'da, hayvanseverlerden sokak köpekleri için kulübe
Van'da, hayvanseverlerden sokak köpekleri için kulübe
Van'da, hayvanseverlerden sokak köpekleri için kulübe
Van'da, hayvanseverlerden sokak köpekleri için kulübe
Van'da, hayvanseverlerden sokak köpekleri için kulübe
Van'da, hayvanseverlerden sokak köpekleri için kulübe
Van'da, hayvanseverlerden sokak köpekleri için kulübe

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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