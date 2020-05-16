Van'da hayvanseverler, yasak öncesi sokak hayvanlarını unutmadı
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Van'da hayvanseverler, yasak öncesi sokak hayvanlarını unutmadı

VAN'da Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir grup gönüllü hayvanseverle birlikte sokağa çıkma yasağı öncesi kentteki park ve bahçelere sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

Van'da hayvanseverler, yasak öncesi sokak hayvanlarını unutmadı
16.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:27

VAN'da Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir grup gönüllü hayvanseverle birlikte sokağa çıkma yasağı öncesi kentteki park ve bahçelere sokak hayvanları için mama ve su bıraktı. 

Van Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir grup gönüllü hayvansever ile birlikte koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Ekipler, sokağa çıkma yasağı öncesi dün akşam saatlerinde kentteki park ve bahçelerdeki 70 ayrı noktaya, sokak hayvanları için mama ve su bıraktı. Hayvanseverler, elleriyle sokak köpeklerine mama yedirip, su içirdi. Parklarda yaralı ve bitkin bulunan hayvanlar ise veterinerler hekimlerce tedavi edilip, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, sokak hayvanlarına günlük olarak 500 kilogram mama bıraktıklarını söyledi. Saraçer, "Bugün burada bu etkinliği yapmamızın bir nedeni de bir farkındalık oluşturmaktır. Önümüzde 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı var. Biz bu 4 günlük sürede hayvanların aç kalmaması için 70 bölgeye ile park ve bahçelere mama bıraktık. Yine bizim gözümüzden kaçan ve hayvan sever dostlarımızın belirteceği alanlara da yem bırakabiliriz. Bu projede bizim yanımızda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile hayvansever dostlarımızda emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Van Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker ise, sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi ve hayvansever dostlarımız ile birlikte sokak hayvanlarını mama ve su bıraktık. Bunu rutin olarak yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bir de bizim vatandaşlardan bir ricamız olacak bu zor günlerde lütfen herkes kapsının önünü bir kap su ve mama bırakarak bizlere destek olsun" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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