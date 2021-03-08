Van'da, hayvanları telef olan besici destek bekliyor

VAN'ın Erciş ilçesinde hayvancılık yapan Yıldırım Çiçek'in (30) 6 büyükbaşı, 10 gün önce telef oldu. Hayvanlarının ölüm nedeninin, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nce yapılacak incelemeyle belli olacağını belirten Çiçek, destek beklediğini söyledi.

Erciş'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan, 3 çocuk babası Yıldırım Çiçek, 10 gün önce ahıra girdiğinde, 12 büyükbaşından 6'sının öldüğünü gördü. Büyük üzüntü yaşayan Çiçek, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen ekipler, gerekli numuneleri alıp, incelemeye götürdü.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan Yıldırım Çiçek, hayvanlarının ölüm nedenini merak ettiğini belirterek, "Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden veteriner hekimler gelip baktılar. Sonuçlarını bana bildireceklerini söylediler. Nasıl böyle bir olay yaşadım, bilmiyorum. Aileme hayvancılık yaparak bakıyorum. Bu hayvanlarımı da Kurban Bayramı'nda satmayı düşünüyordum. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı