Van'da hayırsever iş insanları tedavi gördükleri hastanenin bazı odalarını yeniledi

Van'da bazı iş insanları, tedavi gördükleri Van Eğitim Araştırma Hastanesinin bazı odalarının yenilenmesini ve bahçede peyzaj düzenlenmesinin yapılmasını sağladı.

Van'da bazı iş insanları, tedavi gördükleri Van Eğitim Araştırma Hastanesinin bazı odalarının yenilenmesini ve bahçede peyzaj düzenlenmesinin yapılmasını sağladı.

Hastanede aralarında Kovid-19 tedavisi de gören bazı hayırsever iş insanları, sağlık çalışanlarına minnet duygularını ifade etmek için günlerce yattıkları odaları yeniledi.

Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiklerini anlattı.

Hastanelerinin bölgeye hitap eden tam donanımlı bir sağlık kuruluşu olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İş insanlarımız 5 odanın iç dizaynını, zemin ve duvar döşemelerini, lavabo ve koltuklarının yenilemesini sağladı. Ameliyathanemizin bekleme salonu düzenlendi. Hastanemizin yaklaşık 1,5 dönümlük alanına geniş bir peyzaj çalışması yapıldı. İnsanımızın kendisine hizmet eden kuruma sahip çıkması, kurumu öne çıkarması ve destek vermesi çok önemlidir. Bu davranış dayanışmanın en güzel örneğidir. Van'daki bu dayanışmanın daha da yaygınlaşmasını diliyorum. İş insanlarımıza plaket takdim ettik, isimlerini hayırseverler panosuna astık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan