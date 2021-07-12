Van'da hayırsever iş insanları tedavi gördükleri hastanenin bazı odalarını yeniledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da hayırsever iş insanları tedavi gördükleri hastanenin bazı odalarını yeniledi

Van'da hayırsever iş insanları tedavi gördükleri hastanenin bazı odalarını yeniledi
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'da bazı iş insanları, tedavi gördükleri Van Eğitim Araştırma Hastanesinin bazı odalarının yenilenmesini ve bahçede peyzaj düzenlenmesinin yapılmasını sağladı.

Van'da bazı iş insanları, tedavi gördükleri Van Eğitim Araştırma Hastanesinin bazı odalarının yenilenmesini ve bahçede peyzaj düzenlenmesinin yapılmasını sağladı.

Hastanede aralarında Kovid-19 tedavisi de gören bazı hayırsever iş insanları, sağlık çalışanlarına minnet duygularını ifade etmek için günlerce yattıkları odaları yeniledi.

Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiklerini anlattı.

Hastanelerinin bölgeye hitap eden tam donanımlı bir sağlık kuruluşu olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İş insanlarımız 5 odanın iç dizaynını, zemin ve duvar döşemelerini, lavabo ve koltuklarının yenilemesini sağladı. Ameliyathanemizin bekleme salonu düzenlendi. Hastanemizin yaklaşık 1,5 dönümlük alanına geniş bir peyzaj çalışması yapıldı. İnsanımızın kendisine hizmet eden kuruma sahip çıkması, kurumu öne çıkarması ve destek vermesi çok önemlidir. Bu davranış dayanışmanın en güzel örneğidir. Van'daki bu dayanışmanın daha da yaygınlaşmasını diliyorum. İş insanlarımıza plaket takdim ettik, isimlerini hayırseverler panosuna astık."

Van'da hayırsever iş insanları tedavi gördükleri hastanenin bazı odalarını yeniledi
Van'da hayırsever iş insanları tedavi gördükleri hastanenin bazı odalarını yeniledi
Van'da hayırsever iş insanları tedavi gördükleri hastanenin bazı odalarını yeniledi
Van'da hayırsever iş insanları tedavi gördükleri hastanenin bazı odalarını yeniledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Son Dakika! Van Valiliği'nden 11'i göçmen 12 kişinin öldüğü kazayla ilgili açıklama: Bir kişi gözaltına alındı
Son Dakika! Van Valiliği'nden 11'i göçmen 12 kişinin öldüğü kazayla ilgili açıklama: Bir kişi gözaltına alındı
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vahap Seçer Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Sezen Aksu Tolga Akış Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Alper Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da hayırsever iş insanları tedavi gördükleri hastanenin bazı odalarını yeniledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:26:35. #1.16#

title