Van'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği
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Van'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği

Van'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği
Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Van Olgunlaşma Enstitüsü tarafından İpekyolu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Van Olgunlaşma Enstitüsü tarafından İpekyolu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Enstitü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, "Van'da Urartu izleri" ile "Kilimimizin deseninden yemeğimizin lezzetine" projeleri kapsamında yapılan ürünler sergilendi.

Sergide, Van Olgunlaşma Enstitüsün atölyelerinde yapılan çeşitli desenlerle dokunmuş kilimler, Urartu motifli kıyafetler, yöresel giysiler, sedef kakma, rölyef tablolar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitimi Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenmeden Sorumlu Şube Müdürü Talat Toy, öğrenmenin, insanların yaşamı boyunca devam eden bir süreç olduğunu belirtti.

Bu sürecin en önemli kurumlarının halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitüleri olduğunu söyleyen Toy, Van'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerinin Van Olgunlaşma Enstitüsü'nün sergisiyle başladığını aktardı.

Etkinliğe Van Müzesi Müdürü Erol Uslu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahin Uçkan, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Abdurrahman Şahin, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Bakır Bedevioğlu, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Münevver Ünsal Mercan, YYÜ El Sanatları Bölümü öğretim üyeleri, milli eğitim şube müdürleri, halk eğitimi merkezi müdürleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğe katılanlara, Van'ın yöresel tatları ikram edildi.

Van'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği
Van'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği
Van'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği
Van'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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