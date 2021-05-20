Van'da havaya rastgele ateş açan 3 zanlı tutuklandı
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Van'da havaya rastgele ateş açan 3 zanlı tutuklandı

Van'da havaya rastgele ateş açan 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da tabanca ve piyade tüfeğiyle havaya rastgele ateş açan 3 şüpheli tutuklandı.

Van'da tabanca ve piyade tüfeğiyle havaya rastgele ateş açan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesinde Van Kalesi yanında 16 Mayıs'ta havaya rastgele ateş açanları görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede çok sayıda piyade tüfeği ve tabancaya ait boş kovan buldu.

Yürütülen çalışma sonucu ateş açtıkları tespit edilen E.S, S.A, S.B. ve Ş.İ. operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada AK-47 piyade tüfeği, bir miktar fişek ile tabanca ve buna ait fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S, S.B. ve Ş.İ. tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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