Van'da havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde havaya ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde havaya ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, İpekyolu ilçesinde Van gölü kıyısında meskun mahalde havaya ateş açan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bölgede yaptıkları incelmede çok sayıda AK-47 ve tabanca kovanı buldu. Kimlikleri tespit edilen E.S., S.A., S.B. ve Ş.İ., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz