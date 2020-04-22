Van'da hastalar, ziyaretçi kısıtlaması nedeniyle yakınlarıyla görüntülü görüştürülüyor Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedavi gören hastalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan ziyaretçi kısıtlamasından dolayı yakınlarıyla telefonlardan görüntülü görüştürülüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedavi gören hastalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan ziyaretçi kısıtlamasından dolayı yakınlarıyla telefonlardan görüntülü görüştürülüyor.

Hastane görevlileri eşliğinde yapılan sesli ve görüntülü görüşme yöntemiyle hastanın moralini yüksek tutmayı amaçlayan doktorlar, tedavi süreci hakkında da aileleri bilgilendiriyor.

Yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle 5 gün önce hastaneye kaldırılan 86 yaşındaki Besi Güler de bu imkan sayesinde Muğla'dan ziyaretine gelen oğluyla görüntülü görüşerek hasret giderdi.

"Hastalara moral oluyor"

Başhekim Ümit Haluk İliklerden, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında başlatılan hasta ziyareti kısıtlamasını titizlikle uyguladıklarını söyledi.

Yoğun bakımdaki hastalar için kullanılan sesli ve görüntülü uzaktan erişim modelini koronavirüs sürecinde aktif kullanmaya başladıklarını belirten İliklerden, "Kurduğumuz sesli ve görüntülü uzaktan erişim modeliyle serviste tedavi gören hastaları yakınlarıyla görüştürüyoruz. Hastalar için moral oluyor. Muğla'dan hastanemizin Kovid-19 servisinde yatan annesini görmeye gelen bir vatandaşımız, uzaktan erişim sistemiyle bu imkana kavuştu. Hasret giderdiler, hastamız da çok mutlu oldu. Bir hekim olarak bu görüşmenin tedavi sürecine katkı sağladığını düşünüyorum. Yoğun bakımda yatan, entübe ve cihazlara bağlı olan hastaların yakınlarıyla iletişimlerini sağlamanın mutluluğunuz yaşıyoruz." diye konuştu.

"Annem beni görünce çok mutlu oldu"

Hasta yakını Battal Güler de görüntülü görüşme sayesinde annesini görebildiğini ve hekimlerinden bilgi aldığını belirterek "Annemi göremeyeceği düşünüyor, bu yüzden çok üzülüyordum.

Bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum. Annemle görüntülü bir şekilde görüştüm, sesini işittim. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Annem beni görünce çok mutlu oldu. Bir nebze de olsa içim rahat. Gönül rahatlığıyla evime dönebilirim. Hastane yönetimine bu imkanı verdiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA