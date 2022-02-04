Hasta ve yakınlarının cüzdan ve cep telefonlarını çalan hırsız tutuklandı

VAN (AA) - Van'da hastaneye gelenlerin cüzdan ve cep telefonlarını çalan hırsız yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bekleme salonları ve mescitlerinde hasta ve yakınlarının cep telefonları ve cüzdanlarının çalınmasıyla ilgili güvenlik kameraları tek tek incelendi. Oluşturulan özel ekipçe yapılan fiziki takibin ardından şüpheli suç üstü yakalandı. 14 ayrı dosyadan aranma kaydı olan, 7 bin 500 lira adli para cezası bulunan ve 2 ayrı suçun firarisi olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.