Van'da hasta kurtarma ve karla mücadele çalışması
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Van'da hasta kurtarma ve karla mücadele çalışması

22.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:29
Van'da hasta kurtarma ve karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından hasta kurtarma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından hasta kurtarma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri hafta sonu kırsalda etkili olan yoğun tipiye rağmen bir yandan karla mücadele çalışması yürütürken bir yandan da başarılı hasta kurtarma çalışmalarına imza attı. Ekipler; Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gürpınar, Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı 202 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açarken, Başkale ilçesi Yukarı Dallı Mahallesi ve Doyum mezrası ile Gürpınar'ın Akdoğu Mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, karla mücadele ekipleri, Çaldıran ilçesi Akbaşak Mahallesi'nde doğum hastası olan Fatma Taş'a (23) 5 saatlik zorlu bir çalışmayla sağlık ekiplerini ulaştırırken, Yukarı Yanıktaş Mahallesi Yatırlı mezrasında kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Zahide Taş ise 6 saatlik bir çalışmayla hastaneye ulaştırıldı. - VAN

Van'da hasta kurtarma ve karla mücadele çalışması
Van'da hasta kurtarma ve karla mücadele çalışması
Van'da hasta kurtarma ve karla mücadele çalışması
Van'da hasta kurtarma ve karla mücadele çalışması
Van'da hasta kurtarma ve karla mücadele çalışması
Van'da hasta kurtarma ve karla mücadele çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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