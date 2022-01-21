Van'da hasta kurtarma operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da hasta kurtarma operasyonu

Van'da hasta kurtarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesinde sancıları başlayan hamile kadın ve bel fıtığı ağrıları çeken bir hastaya UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri 8 saatlik çalışma sonucu ulaşabildi.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesinde sancıları başlayan hamile kadın ve bel fıtığı ağrıları çeken bir hastaya UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri 8 saatlik çalışma sonucu ulaşabildi.

İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesinde hamile olan Gülav Oğul'un sancılarının başlaması şikayeti ve yine aynı mahallede ikamet eden 34 yaşındaki Recep Canbaz'ın bel fıtığı ağrısı üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Şikayetler üzerine harekete geçen UMKE ve 112 Acil Yardım ekipleri, yer yer tipi ve fırtınaya yakalandı. Kar paletli ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hava sıcaklığının eksi 27 dereceyi gösterdiği saatlerde canlara dokunmak için amansız bir mücadele içerisinde hastalara ulaşan UMKE ekipleri, gerekli müdahalelerini yaptıktan sonra hastaları, güvenli noktada bekleyen ambulans ekiplerine teslim etti. - VAN

Van'da hasta kurtarma operasyonu

Van'da hasta kurtarma operasyonu

Van'da hasta kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil, İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title