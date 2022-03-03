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Van'da hasar gören yol ve kaldırımlar onarılıyor

AA, Mesut Varol - Güncel
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Van'da hasar gören yol ve kaldırımlar onarılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağır geçen kış şartlarında hasar gören yol ve kaldırımları onardı.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağır geçen kış şartlarında hasar gören yol ve kaldırımları onardı.

Kentte çetin geçen kış mevsiminde karla mücadele sırasında bazı yol ve kaldırımlar hasar gördü.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla 6 cadde ve kaldırımda çalışma başlattı.

Ekiplerin farklı noktalarda çalışmaları sürüyor.

AA / Mesut Varol - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Van, Güncel, Haberler

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