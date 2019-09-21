Van'da hareketli yaşam için pedal çevirdiler

21.09.2019 14:00

Van'ın Edremit ilçesinde gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliğine katılanlar, oluşturulan 4 kilometrelik parkurda bisiklete bindi.

Edremit Belediyesince düzenlenen etkinlikte 500 kişi Van Gölü sahilinde bir araya geldi.

Hazırlıkların ardından etkinliğe katılanlar, tarihi Şamran Kanalı'nın 4 kilometrelik etabında pedal çevirdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin sonunda davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi.

Etkinlik sporseverlere ekmek arası balık ve ayran aşı ikramıyla son buldu.

Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliğinin de destek verdiği etkinliğe sivil toplum kuruluşları ve gönüllerinin yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

Say, "Bugün bisikleti olan doğa sevdası herkes burada. Özellikle obezitenin arttığı, hareketliliğin yavaşladığı bir dönemde hareketliliğe dikkat çekmek istedik. Sağlıklı bir topluma dikkat çekmek istedik. Doğaya, spora ve hareketliliğe vurgu yaptık. Van Gölü'nün temiz kalması için de bir duyarlılık sağlamaya çalıştık." dedi.

Kaynak: AA