Van'da halk pazarları Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Van'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı.

Van'da halk pazarları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında saat 10.00'da müşteri kabulüne başlanan pazarlarda, zabıta ekipleri kurallara uyulması konusunda vatandaşları ve satıcıları uyardı.

Esnaf ve vatandaşlar da halk pazarlarının açılmasını olumlu karşıladı.

Pazar yerine alışveriş için gelenlerden Abidin Aksoy, "Pazarın kurulması iyi oldu. Taze sebze ve meyve alıyoruz. Pazarların bayram öncesi açılmış olması pazarcı esnafı içinde faydalı oldu" dedi.

Mahsullerini pazarda satmaya getiren pazarcılarda uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan