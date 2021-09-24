Otobüs şoförü, kalp masajı yapıp, güzergah değiştirerek hayat kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüs şoförü, kalp masajı yapıp, güzergah değiştirerek hayat kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel
Otobüs şoförü, kalp masajı yapıp, güzergah değiştirerek hayat kurtardı

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, aracında kalp krizi geçiren yolcu Fahrettin Adıyan'ı (72) kalp masajı yapıp, güzergahını değiştirerek, hastaneye yetiştirdi.

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, aracında kalp krizi geçiren yolcu Fahrettin Adıyan'ı (72) kalp masajı yapıp, güzergahını değiştirerek, hastaneye yetiştirdi. Hastanede de bekleyen Avar, Adıyan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrenince görevinin başına döndü.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait 121 numaralı Edremit- TOKİ otobüsünde seyahat eden Fahrettin Adıyan, aniden fenalaştı. Otobüs şoförü Mehmet Salih Avar ise aracı durdurup, yolcunun yanına giderek, kalp masajı yaptı. Avar, daha sonra tekrar direksiyon başına geçip, güzergahından çıkarak, hastane yoluna girdi. Yolcularla birlikte hızla Van Bölge ve Araştırma Hastanesi'ne giden şoför, Adıyan'ı sağlık görevlilerine teslim etti. Bir süre de hastane önünde bekleyen Avar, Fahrettin Adıyan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrenince yeniden görevinin başına döndü.

'İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE MUTLU OLDUM'

Yaşananları anlatan Mehmet Salih Avar, belediye şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını belirterek, "TOKİ istikametinde giderken arabada fenalaşan bir hasta olduğunu fark ettim. Yanında oturan eşine neyi olduğunu söyledim. Eşi, bana kocasının kalp hastası olduğunu söyledi. O anda hasta üzerime yığıldı. Ben hastaya ilk müdahale olarak kalp masajı yaptım sonra arabada sağlıkçıların olduğunu fark ettim. Hemşire hemen geldi 'Ben sağlıkçıyım' deyince ben hastayı ona bıraktım. Kendisinden rica ettim, 'Siz hastayla ilgilenin, ben de hastaneye görüreyim' dedim. Hastayı hastaneye götürdük. Hastanın durumu da bayağı kötüydü. Sağlıkçı arkadaşlar geldiler, hemen ilgilendiler. O an diğer yolcuların tepkileri çok iyiydi sonra hastanın durumunun iyi olduğunu öğrenince çok mutlu oldum" diye konuştu.


Otobüs şoförü, kalp masajı yapıp, güzergah değiştirerek hayat kurtardı

Otobüs şoförü, kalp masajı yapıp, güzergah değiştirerek hayat kurtardı

Otobüs şoförü, kalp masajı yapıp, güzergah değiştirerek hayat kurtardı

Otobüs şoförü, kalp masajı yapıp, güzergah değiştirerek hayat kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Son Dakika Haberleri
Cinsel saldırı sanığı: Bana ilaç verdi, bayılmışım, ilişki yaşamadık

Cinsel saldırı sanığı: Bana ilaç verdi, bayılmışım, ilişki yaşamadık
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Amelia Hamlin Tanem Sivar Gülben Ergen
Spor Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Gazeteler Mehmet Akif Ersoy Sultan Selim Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otobüs şoförü, kalp masajı yapıp, güzergah değiştirerek hayat kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 18:15:37. #1.11#