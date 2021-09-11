Van'da halk otobüsü durağında yankesicilik yapan şahıs kamerada - Haberler
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Van'da halk otobüsü durağında yankesicilik yapan şahıs kamerada

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van'da halk otobüsü durağında yankesicilik yapan şahıs kamerada Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince halk otobüsü durağında yaşanan yankesicilik olayına ilişkin bir şahsı yakalandı.

Van'da halk otobüsü durağında yankesicilik yapan şahıs kamerada

VAN - Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince halk otobüsü durağında yaşanan yankesicilik olayına ilişkin bir şahsı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Görevlilerimizce; 02 Eylül 2021 günü İlimiz İpekyolu İlçesinde Hz. Ömer Cami aşağısında bulunan halk otobüs duraklarında 65. plaka sayılı araca binerken meydana gelen yankesicilik olayı ile ilgili detaylı kamera incelemesinde olayın, şüpheli şahsın bir elinde poşet ile perdeleme yaparak diğer eliyle el çabukluğu yapmak suretiyle parayı aldığı görülmüş, şüpheli şahsın F.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilerek ikametinde yakalanması yapılmış olup şahıs konuyu gerçekleştirdiğini beyan etmiş, şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde Halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Van'da halk otobüsü durağında yankesicilik yapan şahıs kamerada

Van'da halk otobüsü durağında yankesicilik yapan şahıs kamerada
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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Haber: Van'da halk otobüsü durağında yankesicilik yapan şahıs kamerada - Haberler
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