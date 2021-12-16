Van'da hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Van'da hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van'da hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

İpekyolu ilçesinde yaşayan ve "iftira, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan G.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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