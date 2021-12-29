Van'da hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Van'da hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van'da hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

VAN (AA) - Van'da hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması suçunu işleyenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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