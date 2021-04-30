Van'da Hak-İş üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yaptı

Van'da Hak-İş üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında basın açıklaması yaptı.

Van'da Hak-İş üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında basın açıklaması yaptı.

Zeve Şehitliği'nde bir araya gelen Hak-İş üyesi grup adına açıklama yapan Abdullah Efeoğlu, Türkiye'nin bütün emekçileriyle 1 Mayıs'ta yeniden birlikte olduklarını ifade etti.

1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için ekranlarda, dijital platformlarda olduklarını belirten Efeoğlu, emekçilerin hakkı, sağlığı, huzuru ve refahı için mücadele ettiklerini belirtti

Kayıt dışı istihdamın önlenmesini, istihdamın artırılmasını ve yoksulluğun önlenmesini istediklerini dile getiren Efeoğlu, şunları kaydetti:

"Sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesini, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol' diyoruz. Yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyoruz. Emekçilerimizle omuz omuza, mücadele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Salgına karşı ailemiz, sevdiklerimiz, salgın ile mücadele eden emekçilerimiz için, ülkemiz için, tedbirlerimizi alalım, hep birlikte sağlıklı kalalım. Güzel günler yakın, yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol