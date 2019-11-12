Van'da Hair Life Protez Saç Merkezi hizmete açıldı

12.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:30

Van Hair Life Protez Saç Merkezi ve Erkek Kuaförü törenle hizmete açıldı.



Özok İş Merkezinde hizmete giren merkezin açılışına İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, Doğu Anadolu Özel Eğitim Kurumları Derneği (DÖKDER) Başkanı Yusuf Ertaş ve davetliler katıldı. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Koç, "İşletme sahibi Ümit Soysal kardeşimiz, ilimizde 5 kişinin istihdamını sağlayarak güzel bir merkez kurdu. İnşallah ilimize ve kendilerine hayırlı olur. Bizlerde bu noktada işletme sahibi ve çalışanlarına bol kazançlar diliyoruz" dedi.



Van Hair Life İşletme Sahibi Ümit Soysal ise, 1990 yılından itibaren Türkiye'de protez saç merkezlerinin yaygınlaştığını dile getirerek, "Bizlerde ilimizin bir ihtiyacı olan bu merkezi açarak halkımıza hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Bu kapsamda halkımıza hizmetin en iyisini sunmak için elimizden geleni yapacağız. Çok elit ve güzel bir merkez kurduk. Tüm halkımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Merkezde 5 kişinin istihdamını da sağladıklarını ve kellik sorunu yaşayan insanlara çözüm bulduklarını belirten Soysal, "Protez saçın bakımı 20 ila 25 gün sürüyor. Hijyenik bir ortamda ve uzman kadromuzla bakımlarımız yapılıyor. Açılışımıza özel protez saçlarda yüzde 15 indirim olup, bakımlarda da yine uygun fiyatlarla halkımıza hizmet vereceğiz" diye konuştu.



Protez Saç Uzmanı Yusuf Korkmaz da, daha önce İstanbul'da çalıştığını belirterek, "Bu işlem gerçek bir çözüm. Her türlü model verebildiğimiz gibi çok kolay şekil alabiliyor. Halkımız memnun kalacaktır. Bu anlamda kellik kader değildir deyip tüm halkımızı merkezimize bekliyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile devam eden açılış programı, merkezin gezilmesi ve ikramlarla sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA