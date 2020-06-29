Van'da hain saldırı: 1 yaralı
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Van'da hain saldırı: 1 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce düzenlenen EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Van'da hain saldırı: 1 yaralı
29.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 30.06.2020 00:40

Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce düzenlenen EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi Yukarıyanıktaş Mahallesi Tavşan Tepe mevkiinde yapımı devam eden üs bölgesinin inşaat alanının emniyetini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlamak üzere bölgeye giden araca PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı olduğu değerlendiren EYP ile saldırı düzenlenmiştir. Olayda bir korucu ayağından yaralanmıştır. Yaralı Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılmış ve ilk tedavisinden sonra helikopterle YYÜ Hastanesine sevk edilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatılmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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