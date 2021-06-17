Van'da güvenlik korucusu ve ailelerine kitap dağıtımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da güvenlik korucusu ve ailelerine kitap dağıtımı

Van'da güvenlik korucusu ve ailelerine kitap dağıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı programda İl Jandarma Komutanlığında güvenlik korucusu ve ailelerine kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı programda İl Jandarma Komutanlığında güvenlik korucusu ve ailelerine kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle güvenlik korucusu ve çocuklarına kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla bir program organize edildi. Düzenlenen programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'ten kitapların içeriği konusunda bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, İl Jandarma Komutanlığının DAKA ile yaptığı ortak proje kapsamında güvenlik korucusu ve ailelerine kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için uygulanan projenin startını verdiklerini belirtti. Vali Bilmez, "Bu çocuklarımıza tarihimizi, kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi anlatacak kitaplar dağıtıldı. Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı edinmede bu projenin ciddi bir katkısı olur. Projeye destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kitapların dağıtımı ve ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son bulan programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Bilmez'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, jandarma personelleri, güvenlik korucuları ile aileleri katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otlu peynirde kullanılan bitkiler yok olma riski altında
Otlu peynirde kullanılan bitkiler yok olma riski altında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Diego Şenol Güneş Burak Yılmaz Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da güvenlik korucusu ve ailelerine kitap dağıtımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 01:39:31. #1.14#

title