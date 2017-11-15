Van'da Gümrük Operasyonunda İkinci Dalga: 10 İş Adamı Gözaltında

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gıda yüklü araçların ülkeye girişinde eksik ve sahte evrakla işlem yapan ve bu işlem karşılığında menfaat temin eden kişilere yönelik gerçekleştirdiği ikinci dalga operasyonda 10 iş adamı gözaltına alındı. Daha önceki operasyonda ise Saray ilçesi Kapıköy Gümrük Müdürlüğü'nde görevli personelin de aralarında bulunduğu toplam 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

VAN MERKEZLİ 12 İLDE OPERASYON: 23 GÖZALTI

Van İl Jandarma Komutanlığı, ilki 28 Eylül'de ikincisi ise 14 Kasım'da düzenlenen gümrük operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Van Merkezli 12 ilde düzenlenen ilk operasyonda, gıda yüklü araçların ülkeye girişi esnasında eksik ve sahte evrakla işlem yapan, bu işlemler karşılığında da menfaat temin ederek rüşvet suçları işleyen aralarında Saray İlçesi Kapıköy Gümrük Müdürlüğü'nde görevli personelinde bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 10 İŞ ADAMI GÖZALTINA ALINDI

Şebekenin sivil ayağının çökertilmesi amacıyla 14 Kasım 2017'de ise ikinci kez düğmeye basıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkezli 3 ilde 14 şüpheliye yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda, yurt dışından temin ettikleri gıdaları, bazı gümrük personeline rüşvet vererek, gümrük vergisi ödemeden ülkeye sokan ve bu sayede yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ederek zenginleşen 10 iş adamı gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Operasyonlarda gözaltına alınan ve soruşturma başlatılan şüpheli sayısının 33'e yükseldiği, firarda bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "Devletin vergisini, dolayısıyla halkımızın ekmeğini ve emeğini çalmaya çalışan, bu suretle yüksek miktarlarda kazanç elde eden organize suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam edilecektir" denildi.