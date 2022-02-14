Van'da gümrük kaçakçılığından 18 şüpheli gözaltına alındı

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda, gümrük kaçağı av tüfeği, akaryakıt, sigara, telefon ele geçirildi, 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı 58 av tüfeği, 68 cep telefonu, 3 bin 80 sigara, 330 litre akaryakıt, 5 pasaport, 10 mutfak tüpü, 24 ikamet izin belgesi ve çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi.

Operasyonlarda, 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.