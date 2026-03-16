Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 408 litre akaryakıt, 74 adet cep telefonu, 10.703 paket sigara, 4 adet elektronik sigara, 268 adet ilaç, bin 248 adet cinsel içerikli ürün, 24 adet kol saati ele geçirilmiştir. Resmi Belgede Sahtecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet çek ve 1 adet pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 14 olay kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

