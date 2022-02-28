Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Haberler

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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 21-27 Şubat 2022 tarihleri arasında çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 73 adet cep telefonu, 626 adet ilaç, 710 paket sigara, 260 bin adet makaron, 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda ise 83 adet av tüfeği, 2 adet tüfek, 4 adet tabanca, 47 adet tabanca fişeği, 3 adet şarjör, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 32 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Silah, Polis, Van, 3. Sayfa, Haberler

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