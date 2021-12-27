Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Haberler
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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20 - 26 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 59 litre alkol, 60 paket sigara, bin 315 adet ilaç, 12 gram safran ile sahte olduğu değerlendirilen 11 adet pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 7 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

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